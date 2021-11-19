Париж, 19 ноября, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Ревакцинировать через полгода после предыдущей прививки от COVID-19 предложили во Франции людей старше 40 лет.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медицинский работник делает прививку

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Как сообщается в опубликованном 19 ноября сообщении Верховного комитета по здравоохранению республики, в стране следует расширить возрастные границы тех, кто «имеет право на ревакцинацию от COVID-19».

40-летним и людям старше после того, как пройдёт полгода после первичной вакцинации от коронавируса, рекомендуется ревакцинироваться. Такие рекомендации приняты на основании исследований, которые подтвердили, что для людей старше 40 лет ревакцинация будет эффективной.