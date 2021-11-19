Москва, 20 ноября, 2021, 00:25 — ИА Регнум. Уроженцев Ближнего Востока, штурмующих польскую границу, некорректно называть беженцами. Об этом 19 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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«Говоря формально, эти люди являются туристами, поскольку официально прибыли в Белоруссию именно в данном качестве. Что следует отметить, иракцы прилетали из разных мест — из Турции, из ОАЭ, то есть из мирных и безопасных стран», — заявил эксперт.

Станислав Бышок «Очевидно, когда вы из одной мирной страны перебираетесь в другую мирную, потом в третью, и даже в четвёртую, в которой и трансформируетесь из туристов в беженцев, — это похоже на что угодно, но только не на беженство в любом конвенциональном смысле слова».

«Люди, о которых мы говорим, тем не менее заслуживают сочувствия именно как люди обманутые», — подчеркнул политолог.

Станислав Бышок «Очевидно, нечистоплотные фирмы, которым они заплатили достаточно серьёзные деньги, обещали им безопасное перемещение через транзитные страны в Германию, которая должна была, как говорилось, принять их с распростёртыми объятиями. В итоге план не сработал, люди остались без денег, в непонятном статусе и в стране, в которой они не хотели надолго остаться».

«Важно отметить специфическую оптику, сквозь которую смотрят на ситуацию с миграцией как таковой некоторые представители Запада. Для них любой человек ближневосточной внешности — это однозначный беженец, жертва американской агрессии в Ираке или даже, почему нет, европейского колониализма столетней давности. Из этой оптики вытекают призывы открыть границы, пустить в Европу всех желающих, оказать им всяческую помощь. Такой вот странный расизм наоборот», — заключил политолог.