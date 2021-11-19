Москва, 20 ноября, 2021, 00:14 — ИА Регнум. Право незаконного перехода через границу не входит в набор универсальных прав человека. Об этом 19 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

Станислав Бышок «Существуют универсальные права человека: на жизнь, на гражданство, на свободу самовыражения и другие. Из права на жизнь не вытекает право жить в любом иностранном государстве без одобрения этого самого государства. Право на свободу не подразумевает права совершать преступные деяния, а иначе и не назовёшь попытки незаконно перебраться через чужую границу, тем более оказывая сопротивление пограничникам».

«Политически ангажированные комментаторы используют тему прав человека для доказательства своей правоты и, соответственно, неправоты своих оппонентов», — отметил эксперт.

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

"Мы думали, Европа уважает права человека, а она, оказывается, не пускает через свои границы кого попало — какой позор!» — такие заявления мы слышим с разных сторон. Всё это имеет отношение к словесной эквилибристике, но никак не к универсальным правам человека, которые в Евросоюзе, естественно, соблюдаются», — заключил политолог.

Напомним, что на границе Белоруссии и Польши скопилось несколько тысяч уроженцев Ближнего Востока, которые пытаются пересечь границу и получить статус беженца в Германии.