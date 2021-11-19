Минск, 19 ноября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Польша наращивает численность своей армии, расширяет техническое оснащение, приобретая наступательное оружие у стран НАТО, рассказал 19 ноября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу Al Jazeera.

Nato.int ВС Польши в составе НАТО

«Идут заявления о повышении численности вооружённых сил. Наши соседи планируют свою армию увеличить: сейчас там порядка 120 тысяч — до 200 тысяч».

Хренин «Это всё комплекс мероприятий по подготовке к войне. А зачем? Мы угрожаем? Нет. Хотя они говорят, что российская угроза, Россия… Неправда всё это. Никому Россия не собирается угрожать».

И Белоруссия, входящая в Союзное государство, стратегический союзник России, не собирается угрожать полякам, отметил глава оборонного ведомства Белоруссии.

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