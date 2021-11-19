Подгорица, 19 ноября, 2021, 19:33 — ИА Регнум. Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что за последние 24 часа от ковида в Черногории умерли шесть человек, и было зарегистрировано в общей сложности 385 новых случаев заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Самому молодому из умерших было 57 лет, а самому старшему — 93 года. Общее количество смертей, связанных с COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 2237 человек. К 15:00 выздоровление было зарегистрировано у 749 пациентов. Число активных случаев в стране составляет 4013.