София, 19 ноября, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Традиционный Немецкий рождественский базар в Софии — крупнейшая региональная ярмарочная платформа, будет работать исключительно для посетителей, имеющих так называемый «зеленый сертификат» (справку о прививке от COVID-19). Об этом 19 ноября сообщил софийский портал «ТОП Новости».

Александр Алексеевич Бучкури. Рождественский базар. 1906

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В нынешнем году базар разместился в Городском саду болгарской столицы. Проверку соответствующих документов станут осуществлять представители крупного частного охранного предприятия.

Согласно официальной информации, в пределах ярмарочного центра покупатели должны соблюдать необходимую дистанцию, однако ношение масок не является обязательным. Несовершеннолетние лица на указанную территорию допускаются только в сопровождении взрослых, имеющих «зеленый сертификат».

Ежегодный немецкий рождественский базар стал частью культурной жизни болгарской столицы. В его павильонах можно приобрести елочные украшения, петарды и фейерверки, а также пиво, глинтвейн, печение и торты от ведущих производителей Германии.