Москва, 19 ноября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили 19 ноября по телефону ситуацию на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

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«Выражена серьёзная озабоченность в связи с неприемлемыми, жестокими действиями польских пограничников, включая активное использование грубой силы и спецсредств», — сказано в официальном сообщении.

Лукашенко рассказал президенту России «о предпринимаемых Минском шагах по деэскалации кризиса и оказанию гуманитарной помощи мигрантам, а также о проведённой 17 ноября очередной беседе по телефону с исполняющей обязанности Федерального канцлера Германии Ангелой Меркель».

"Президенты России и Белоруссии отметили важность налаживания взаимодействия Минска с Евросоюзом для урегулирования проблемы, — сказано в публикации на сайте Кремля. — Затронуты также некоторые аспекты российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической сфере».

Пресс-служба президента Белоруссии сообщила о факте телефонного разговора посредством своего телеграм-канала.