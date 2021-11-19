Вена, 19 ноября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Ожидается, что изоляция, начинающаяся в Австрии с 22 ноября, продлится 10 дней, при этом мандат на вакцинацию должен вступить в силу в феврале 2022 года. Об этом сообщило немецкое агентство DW 19 ноября.

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Канцлер Австрии Александр Шалленберг в ходе пресс-конференции объявил о режиме полной изоляции в стране. Кроме того, прививки станут обязательными с февраля следующего года, что делает Австрию первой европейской страной, которая ввела такие меры.

«Мы не хотим пятой волны. Мы также не хотим шестой или седьмой волны», — цитирует Шалленберга общественный вещатель ORF.

Чтобы обуздать беспрецедентный рост заболеваемости, девять федеральных земель Австрии согласились ввести общенациональные ограничения, начиная с 22 ноября.

Газета Kronen Zeitung сообщила перед пресс-конференцией, что ограничения будут действовать в течение 10 дней. Агентство Рейтер сообщает, что при необходимости блокировка может продлиться до 20 дней.

Ранее Австрия ввела режим изоляции, применимый исключительно к невакцинированным. Похоже, данная мера не дала желаемого эффекта, в связи с чем появилась необходимость в более длительной изоляции.

Австрия, страна с населением 8,99 миллиона человек, в настоящее время переживает четвертую волну пандемии. Согласно полученным данным, недельная заболеваемость на 100 000 жителей составляет примерно 1000 человек

Свыше 60% населения Австрии полностью вакцинировано, что является одним из самых низких показателей в Западной Европе.