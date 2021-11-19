Москва, , 15:51 — REGNUM Консенсус сторон необходим для проведения трёхсторонней встречи по Нагорному Карабаху с участием России, Армении и Азербайджана, однако она обязательно состоится. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 19 ноября на пресс-конференции.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Для встречи нужен консенсус, чтобы все те, кто собирается встречаться, согласились с этим. Я уверен, что такая встреча состоится», — сказал Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян пока не планируют контактировать по Карабаху. Он отметил, что трёхсторонние переговоры требуют готовности всех участников.

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