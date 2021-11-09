Москва, , 00:22 — REGNUM Переговоры в преддверии годовщины принятия трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта провели министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава армянского МИД Арарат Мирзоян. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Государственные флаги России и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Стороны продолжили обмен мнениями по указанной теме. Кроме того, участники беседы обсудили вопросы сотрудничества Москвы и Еревана, а также ряд международных и региональных проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября Служба национальной безопасности (СНБ) Нагорного Карабаха объявила, что военнослужащие Азербайджана обстреляли мирных жителей рядом с нагорно-карабахским городом Шуши.