Токио, 19 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Японское правительство утвердило новый пакет мер, направленных на поддержку населения и экономики в условиях распространения COVID-19. На это выделят около 78,9 трлн иен ($691,5 млрд по текущему курсу), сообщает 19 ноября агентство Kyodo.

(сс) Toomore Chiang Иокогама. Япония

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Члены правительства на заседании приняли решение, что 55,7 трлн иен ($488,2 млрд) будут выделены из бюджета. Остальные средства будут получены от частных инвестиций, это около 23,2 трлн иен ($203,3 млрд).

Экономисты ожидали, что стоимость пакета мер составит $265 млрд. Деньги пойдут на борьбу с распространением инфекции, возобновление социально-экономической деятельности, ими подстегнут спрос, поддержат население и предпринимателей.

Примерно по 100 тыс. иен (около $880) выплатят семьям на каждого ребёнка младше 18 лет. Такую же выплату в 2020 году получили все проживающие в стране.

Меры предполагают расширение бесплатного ПЦР-тестирования населения и обеспечение людей третьей дозой вакцин от COVID-19.

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