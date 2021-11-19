Джакарта, 19 ноября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Правительство Индонезии продолжает обеспечивать доступность вакцины против коронавируса, сообщает Kompas.

Cheshire East Council Компания AstraZeneca

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

На сегодняшний день Индонезия получила более 340 млн доз вакцины от коронавируса.

Власти Индонезии получили 19 ноября 2021 года 4 059 290 доз вакцины AstraZeneca и 800 000 доз вакцины Moderna.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии укрепляет сотрудничество с Соединенными Штатами для ускорения восстановления национальной экономики, пострадавшей от пандемии.