Москва, , 14:48 — REGNUM Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Андрей Мищенко задержан в столице при получении взятки, сообщает 19 ноября «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

Коррупция Kiwiev

Также, по данным СМИ, по той же причине задержан начальник отдела антикризисного управления Виктор Самарин. Уточняется, что Мищенко и Самарин имеют звание полковника. Однако уголовные дела в отношении них не связаны между собой — в отношении каждого проводилась отдельная спецоперация.

Читайте также: В деле о крупной взятке — новый поворот: минкультуры Крыма пошло в суд

Совпадает сумма взятки — 50 тыс. рублей. За эти средства предпринимателям были обещаны услуги по выдаче паспорта объекта, что требуется для лицензирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении министра культуры Республики Крым Веры (Арины) Новосельской поступило в Басманный районный суд города Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Следствие требует арестовать министра культуры Крыма Новосельскую