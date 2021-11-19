Симферополь, , 11:02 — REGNUM Министерство культуры Крыма, глава которого Вера (Арина) Новосельская стала фигурантом уголовного дела о взятке в 25 млн рублей, требует примерно такую же сумму с компании «Меандр». Последняя также фигурирует в этом громком деле. Иск поступил по месту нахождения ООО — в арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но был оставлен без движения, передаёт ИА REGNUM.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Исковое заявление от министерства к ООО «Меандр» поступило в суд в середине сентября 2021 года. С фирмы, к тому моменту уже объявленной банкротом, требуют взыскать 24 478 370,49 рубля. Иск был оставлен без движения, так как заявитель не приложил «представление Федерального казначейства от 02.11.2020 года №23−02−01/22 340», на которое он ссылается в иске. В конце октября истец подал «документы во исполнение определения об оставлении без движения заявления», но суд пока дату слушаний не назначил.

Тем временем 18 ноября 2021 года Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении министра культуры Крыма. Следователи считают, что в 2018 году она получила «от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 млн рублей». По данным следствия, деньги были переданы за общее покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

В рамках расследования этого дела прошли обыски. А в ближайшее время суд рассмотрит ходайство о мере пресечения для Новосельской. Следователи настаивают на заключении под стражу.

Упомянутое в уголовное дело ООО «Меандр» учреждено в феврале 2007 года и работало в сфере строительства. С апреля 2017 года единственным владельцем была Елена Завадская. С конца июня 2021 года фирма «Меандр» — банкрот.

По открытым данным, компания «Меандр» была исполнителем более 170 госконтрактов на общую сумму свыше 9,7 млрд рублей.

Контракт на строительство объекта, упомянутого следователями, был подписан в декабре 2017 года на сумму 930,58 млн рублей. Заказчиком выступало ГКУ «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым». Завершить работы планировали в декабре 2020 года. В карточке контракта указано, что стоимость исполненных поставщиком обязательств составила 24 609 426 рублей при фактически оплаченных заказчиком 266 254 030,93 рубля. В 2020 году заказчик принял решение об одностороннем отказе от услуг ООО, и 18 августа контракт расторгли.