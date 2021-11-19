Симферополь, 19 ноября 2021, 11:02 — REGNUM Министерство культуры Крыма, глава которого Вера (Арина) Новосельская стала фигурантом уголовного дела о взятке в 25 млн рублей, требует примерно такую же сумму с компании «Меандр». Последняя также фигурирует в этом громком деле. Иск поступил по месту нахождения ООО — в арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но был оставлен без движения, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление от министерства к ООО «Меандр» поступило в суд в середине сентября 2021 года. С фирмы, к тому моменту уже объявленной банкротом, требуют взыскать 24 478 370,49 рубля. Иск был оставлен без движения, так как заявитель не приложил «представление Федерального казначейства
Тем временем 18 ноября 2021 года Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении министра культуры Крыма. Следователи считают, что в 2018 году она получила «от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 млн рублей». По данным следствия, деньги были переданы за общее покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.
В рамках расследования этого дела прошли обыски. А в ближайшее время суд рассмотрит ходайство о мере пресечения для Новосельской. Следователи настаивают на заключении под стражу.
Справка: министерский пост Новосельская занимает с февраля 2014 года. Ранее работала директором Крымского академического театра кукол.
Упомянутое в уголовное дело ООО «Меандр» учреждено в феврале 2007 года и работало в сфере строительства. С апреля 2017 года единственным владельцем была Елена Завадская. С конца июня 2021 года фирма «Меандр» — банкрот.
По открытым данным, компания «Меандр» была исполнителем более 170 госконтрактов на общую сумму свыше 9,7 млрд рублей.
Контракт на строительство объекта, упомянутого следователями, был подписан в декабре 2017 года на сумму 930,58 млн рублей. Заказчиком выступало ГКУ «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым». Завершить работы планировали в декабре 2020 года. В карточке контракта указано, что стоимость исполненных поставщиком обязательств составила 24 609 426 рублей при фактически оплаченных заказчиком 266 254 030,93 рубля. В 2020 году заказчик принял решение об одностороннем отказе от услуг ООО, и 18 августа контракт расторгли.