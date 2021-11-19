Таллин, 19 ноября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Кризис на границе Польши и Белоруссии может положительно повлиять на эстонский транзит. Об этом сообщило эстонское государственное телевидение ETV со ссылкой на владельцев логистических фирм.

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Отмечается, что жесткая реакция Евросоюза на появление крупных масс нелегалов со стороны Белоруссии может в итоге привести к тому, что потоки транзитных грузов из ЕС и в ЕС через эту страну могут сойти на нет. В связи с этим международные логистические компании уже сейчас ищут альтернативные маршруты.

«Логистические цепочки по своей природе очень изменчивы. Они как реки, которые пытаются найти себе новое русло, если где-то возникает препятствие. Сегодня все предприятия в этом секторе напряженно следят за происходящим в Белоруссии», — заявил исполнительный директор компании Balti Logistika Йоэль Тимм.

Как считают специалисты, если грузоперевозки через Белоруссию действительно остановятся, то перевозимые между Азией и Европой по железной дороге грузы могут начать двигаться и через Эстонию.

В свою очередь, эстонская логистика и транспортные фирмы до сих пор были слабо задействованы на белорусском направлении, поэтому они не ждут для себя негативных последствий в случае «закрытия Белоруссии».

«С нашей перспективы, эстонский бизнес очень слабо связан с белорусской экономикой, и если оттуда и поступают сюда какие-то товары, то их очень легко заменить всем остальным. Если эта связь пропадет, то мы на данный момент не видим в этом сколь-либо серьезной проблемы или риска для эстонских потребителей и бизнеса», — отметил глава DSV Estonia Алвар Торуке.