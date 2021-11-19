Таллин, 19 ноября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Экспресс-тесты на коронавирус HYGISUN признаны в Эстонии недействительными и должны быть изъяты из продажи. Об этом сообщил местный портал ERR.

Pixabay.com Тест

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Отмечается, что данные тесты не прошли соответствующую оценку в контрольных органах, связанных с министерством здравоохранения страны. В связи с решением распространяющие тесты данного типа лица и медицинские работники должны незамедлительно прекратить их использование и сбыт.

По словам руководителя отдела медицинского оборудования Департамента здоровья Тагне Ратасепп, несоответствие легко определить, поскольку на продукции нет маркировки СЕ, принятой в странах Европейского союза.

Департамент здоровья уведомил импортера о несоответствии, тот в свою очередь заверил, что все предприятия, которые приобрели тесты, оповещены. Тесты HYGISUN продавались более чем в 70 аптеках Эстонии.

Подчеркивается, что потребители имеют право вернуть товар в пункт продажи.