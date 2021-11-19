Таллин, 19 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Эстония отправит 100 военнослужащих сил обороны в Польшу «для отражения гибридной атаки» со стороны Белоруссии. Об этом говорится в пресс-сообщении министерства обороны Эстонии.

Иван Юдинцев REGNUM Эстония в NATO

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По словам министра обороны Калле Лаанета, в состав подразделения входят как военнослужащие Сил обороны, так и офицеры военной полиции. Также Эстония поможет Польше в увеличении ее разведывательных возможностей, уточнил Лаанет.

Подготовительное подразделение будет отправлено в Польшу уже в субботу, 19 ноября 2021 года. Основная часть военных прибудет туда в период с 22 ноября.

В то же время заместитель командующего Силами обороны, генерал-майор Вейко-Велло Пальм признал, что еще не все военнослужащие, которые будут отправлены в Польшу, знают об этом. Это связано с тем, что будут задействованы и военные-резервисты.

«Мы хотим показать силу нашей резервной армии, а это можно сделать, только привлекая резервистов», — пояснил Пальм.

Он напомнил, что в прошлом резервисты уже привлекались к участию в зарубежных миссия. Например, в Афганистане работали хирурги, а в других точках — журналисты из числа резервистов.