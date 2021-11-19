Санкт-Петербург, 19 ноября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Петербурге более 500 беременных женщин, которые находятся на сроке 22 и более недель, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом 19 ноября сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

freestocks-photos Беременность

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«Сейчас среди тех, кто находится в сроке 22 недели и более, вакцинирована 501 женщина. Цифра возросла существенно, но она далека от целевых назначений, она должна приближаться, как минимум, к 90%», — заметил чиновник.

Он уточнил, что беременные входят в список особо уязвимых от COVID-19 категорий. Заболевание у них протекает очень тяжело, и есть случаи летальных исходов.

В свою очередь главный внештатный специалист по иммунопрофилактике комитета по здравоохранению Петербурга Сусанна Харит отметила, что у женщин, которые во время беременности перенесли COVID-19, чаще всего происходят преждевременные роды, недоношенность и, как следствие, проблемы со здоровьем у ребенка.