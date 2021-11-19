Москва, 19 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Для решения миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши одного общения между президентом РФ Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко недостаточно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Конечно, для нахождения путей решения этого кризиса недостаточно общения Лукашенко и Путина. Очень важно продолжать прямые контакты между Лукашенко и представителями ЕС», — сказал Песков.

По его словам, на данный момент пути решений данной проблемы не найдены.