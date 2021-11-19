Ереван, 19 ноября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 8148 исследований на коронавирус, из которых 799 дали положительный результат. Об этом 19 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

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Всего в стране выявили 332 713 носителей коронавируса. Из них 301 856 справились с инфекцией, в том числе 1903 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 22 243 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 8614 пациентов с COVID-19, из которых 34 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 10 074 тестов на коронавирус 982 были с положительным результатом. 1019 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 33 пациентов с COVID-19.