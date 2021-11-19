Сеул, 19 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 44 684 человека. Об этом 19 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 19 ноября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 42 157 766 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 82,1%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 59 442 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 40 374 444 человека. Уровень полной вакцинации составил 78,6%

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3034 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 409 099.

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