Стокгольм, 19 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Средства индивидуальной защиты полости рта и органов дыхания снижает риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2 на 53%. Об этом 19 ноября написала шведская газета Svenska Dagbladet, составив обзор десятков научных исследований со всего мира.

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Согласно выводу журналистов, медицинская маска является наиболее эффективной мерой после вакцинации для борьбы с COVID-19. Проанализировав более 72 исследований со всего мира, журналисты пришли к выводу, что статистически значимое сокращение вероятности заразится коронавирусом оценивается в 53% при использовании маски.

Исследование, опубликованное в British Medical Journal, пишут шведские журналисты, показало, что соблюдение социальной дистанции снижает риск заразится вирусом на 25%. Регулярное мытье рук также способствует значительному снижению заболеваемости.

В то же время отмечается, что за все время пандемии в Швеции так и не было введено обязательного масочного режима.