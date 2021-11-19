Москва, 19 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. ФАС России разработал проект поправок в антимонопольное законодательство, направленное на противодействие злоупотреблениям цифровых монополий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский в Совфеде.

Эмблема ФАС России

«Необходимо защитить потребителей со стороны цифровых платформ. В последнее время ФАС России рассмотрел дела в отношении глобальных цифровых платформ Apple, Google, Microsoft и Booking. В ФАС России разработаны законопроекты, направленные на совершенствование антимонопольного регулирования в условиях цифровой экономики, так называемый пятый антимонопольный пакет», — сказал Шаскольский.

По его убеждению, «изменения в закон о защите конкуренции позволят создать правовые механизмы противодействия злоупотреблению нынешней властью цифровыми монополиями».

"Мы планируем принятие законопроектов в 2022 году», — отметил глава антимонопольного ведомства.

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