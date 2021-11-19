Москва, , 03:03 — REGNUM У компаний бенефициара «Яндекса» Аркадия Воложа появилась плохая привычка — нарушать трудовое законодательство. Ранее в этом были замечены компании «Яндекс.Испытания», «Телесистемы», «Яндекс.Такси» из дивизиона «Яндекса», а в ноябре 2021 года Государственная трудовая инспекция Москвы объявила предостережение ООО «Инфинет». Во всех случаях бенефициаром компаний является владелец мальтийского паспорта — олигарх Волож, который предпочитает работать в России через офшоры, передаёт ИА REGNUM.

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: «Яндекс.Такси» нарушает права потребителей и работников?

Трудовое право — ещё одна «дочка» «Яндекса» получила предостережение

А также: Скандал на скандале — «Яндекс» нарушает трудовое законодательство

11 ноября 2021 года инспекция начала проверку компании «Инфинет», созданной в 2004 году. ООО принадлежит нидерландской фирме «Инфинет вайрлесс холдингс Б. В». В карточке профилактического мероприятия указано, что «предостережение объявлено», а сама проверка завершится 11 января 2022 года.

«Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований», — указано в качестве основания.

Напомним, бенефициарами этой фирмы являются Роберт Стабблбайн и Аркадий Волож. Последний — бессменный выгодоприобретатель структур «Яндекса», также запрятанных через офшорные фирмы. Претензии потребителей и надзорных органов на сегодня есть ко многим крупным активам из структуры IT-гиганта, а само ООО «Яндекс» — фигурант антимонопольного расследования о злоупотреблении доминирующим положением.

Читайте также: Следы ведут в офшоры — миллиарды «Яндекса» и скандал с ФАС