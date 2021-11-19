Москва, , 11:29 — REGNUM Два крупнейших оператора сотовой связи отсеяли 240 млн спам-звонков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский в Совфеде.

Мобильный телефон

«Мы на Петербургском экономическом форуме подписали соглашения с крупнейшими операторами о том, что они разработают систему отслеживания и исключения этих звонков по согласованию с абонентом, и уже две компании — «Мегафон» и МТС такое программное обеспечение запустили. Насколько я знаю, 240 млн спам-звонков уже было отсеяно», — сказал Шаскольский.

Еще два сотовых оператора должны выполнить соглашение в течение ближайших месяцев, отметил он.

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