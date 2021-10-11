Москва, , 10:48 — REGNUM Провести масштабную реформу законодательства о персональных данных предложил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Телефонное мошенничество и спам вышли из-под контроля, это результат несовершенства законов и политики большинства компаний. Компании навязывают гражданам согласие на обработку и передачу персональных данных, которые потом кочуют из одной базы в другую, используются для спама, агрессивной рекламы и даже попадают к мошенникам. Мы подготовим масштабную реформу, которая положит конец этому беспределу», — заявил Миронов.

По его убеждению, компании должны иметь право требовать согласия на обработку и передачу персональных данных только в тех случаях, когда это действительно необходимо для передачи товара или оказания услуги.

Согласия, которые дают компаниям право передавать персональные данные клиентов кому и когда угодно, не должны иметь юридической силы. Кроме того, согласие на обработку персональных данных должно терять юридическую силу, как только товар получен, услуга оказана или кредит закрыт, разъяснил парламентарий.

Кроме того, он настаивает на юридической и финансовой ответственности компаний за утечку персональных данных, а также на праве граждан требовать возмещение морального вреда за злоупотребление их персональными данными и спам-звонки.

«Любая компания, которая отважится рассылать спам и звонить по «холодной базе», должна понимать, что она может стать банкротом в течение месяца», — сказал он.

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