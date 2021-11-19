Афины , 19 ноября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас в своем видеообращении от 18 ноября раскритиковал премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса за заявление о запрете непривитым взрослым посещать общественные места, а также призвал к отставке министра здравоохранения страны.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Ципрас обвинил Мицотакиса в том, что он назвал неудачным управлением пандемией, и добавил, что премьер-министр Греции «управляет пандемией коронавируса только посредством прямых телевизионных обращений к нации».

«Число смертельных случаев от COVID-19 в неделю равно целой деревне», — сказал Ципрас.

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Ципрас представил собственные предложения по более эффективному управлению пандемией:

— Полная реквизиция частных клиник и военных госпиталей;

— Мобильные медицинские пункты, которые могут прививать людей в любом месте;

— Перестать обвинять непривитых людей в обострении пандемии;

— Более широкая вакцинация в полиции и армии;

— Массовые бесплатные тесты для всех, включая как вакцинированных, так и непривитых;

— Немедленный наем врачей, медсестер;

— Немедленный наем большего числа учителей, чтобы разгрузить классы;

— Вернуть удаленную работу в государственном и в частном секторах.

«Еще есть время спасти человеческие жизни, — отметил Ципрас. — Но если Мицотакис продолжит отрицать реальность (…), то, возможно, он мог бы отойти в сторону и уступить место тем, кто может это сделать».