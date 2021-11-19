Тирасполь, 19 ноября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В ходе 1420 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 360 случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 74 737 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 68 596 человек, в том числе 250 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1722 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали 11 таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1571 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 349 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 353 человек, скончались 11 пациентов с COVID-19.