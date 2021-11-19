Канберра, 19 ноября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции 19 ноября, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон еще раз призвал правительства штатов и территорий «отступить» от жесткой позиции по поводу обязательной вакцинации, осудив их дискриминационную политику по отношению к не привитым от COVID-19 гражданам, передает телеканал Nine News.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

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На этой неделе в таких крупных городах, как Мельбурн, Брисбен и Перт, прошли акции протеста против ковид-ограничений, введения новых запретов и обязательной вакцинации. В ходе массовых акций также звучали угрозы расправы в адрес политиков.

В свою очередь, общаясь с прессой, Моррисон заявил, что он сочувствует австралийцам, которым надоели антикоронавирусные ограничения. Он также признал, что «разочарование» испытали более широкие слои населения Австралии, чем протестующие.

«Я сочувствую австралийцам, которым правительства указывали, что им делать за эти последние два года», — заявил премьер-министр.