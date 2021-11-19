Канберра, 19 ноября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Вакцинированные жители почти всей территории Нового Южного Уэльса и всех районов Виктории больше не будут лишены права въезда в Южную Австралию из-за того, что цифры по вакцинации, ранее названные премьер-министром штата «аномалиями», были приведены в соответствие. Об этом 19 ноября сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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Некоторые районы местного самоуправления, такие как Сидней и Мельбурн, официально не достигли 80-процентного охвата вакцинации двумя компонентами, из-за чего проживающие в них граждане были бы лишены права въезда в Южную Австралию после открытия штатом своих границ 23 ноября. Однако в министерствах здравоохранения Нового Южного Уэльса и Виктории объяснили, что два штата не достигли целевого показателя из-за того, что в общее число проживающего в них населения были включены иностранные студенты.

В ходе пресс-конференции 19 ноября премьер-министр Южной Австралии Стивен Маршалл объявил, что неточность в статистике была устранена властями двух штатов.

«Хорошая новость заключается в том, что на территории всей Виктории охват вакцинации выше 80%. И Новый Южный Уэльс, за исключением одного района местного самоуправления, также превышает эти 80%. Только в Байрон-Бее этот показатель чуть ниже необходимых 80%», — отметил Маршалл.