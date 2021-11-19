В ВС Южной Кореи выявили ещё десять случаев заражения коронавирусом
Сеул, 19 ноября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 19 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у десяти человек.
Известно, что девять военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 468.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2175.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3034 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 409 099.
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