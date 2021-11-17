Саратов, , 11:31 — REGNUM В Саратовской области иммунизацию антиковидными препаратами по состоянию на 17 ноября прошли 311 857 жителей в возрасте 60 лет и старше, что составляет 31,8% от общего числа вакцинированных. Обновленные данные опубликованы региональным минздравом.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего на 17 ноября в Саратовской области от COVID-19 привито 979 547 человек, полностью прошли курс 818 743 жителя.

Среди общего числа вакцинированных 34 356 человек составляют работники здравоохранения, 38 480 — образования, 18 732 — социальной сферы, 794 — волонтеры.

Ревакцинацию первым компонентом прошли 60 668 человек, завершили — 12 285 саратовцев.

ИА REGNUM напоминает, более 55 тыс. жителей Саратовской области прошли лечение в стационарах от коронавируса за январь-сентябрь 2021 года.

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