Москва, , 13:06 — REGNUM Технополис «Москва» возглавил список из 117 площадок в V Рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон Аналитического центра «Эксперт». Об этом 31 мая сообщили заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

«По итогам 2020 года особая экономическая зона Москвы возглавила рейтинг, став лучшей среди 117 площадок. В 2019 году ей удалось войти в первую пятерку, однако динамичное развитие и постоянная работа по совершенствованию предлагаемых сервисов позволили занять лидирующую позицию», — сказал вице-мэр.

По его словам, в 2020 году статус резидента технополиса «Москва» получили 22 высокотехнологичных предприятия. Четыре из них будут реализовывать технико-внедренческую деятельность, а остальные — промышленно-производственную.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Москвы готовы содействовать открытию завода Tesla