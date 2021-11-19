Веллингтон, 19 ноября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 198 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

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Отмечается, что 152 зараженных выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции в стране. Минздрав Новой Зеландии фиксирует, что вирус начал распространяться и на другие населённые пункты, включая Крайстчерч. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 6532.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 76 пациентов с коронавирусной инфекции. Из них шестеро помещены в палаты интенсивной терапии или нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких.