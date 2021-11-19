Берлин, 19 ноября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Германии подтвердили 52 970 случаев заражения коронавирусом, что соответствует уровню заболеваемости двух предыдущих дней. Об этом 19 ноября сообщили в Институте Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Коронавирус

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По данным института, семидневный показатель распространения SARS-CoV-2 в Германии (количество случаев заражения за неделю на 100 тыс. человек) также достиг рекордного значения — 340,7. Всего месяц назад он находился на уровне 75,1.

Число летальных исходов от последствий заболевания COVID-19 за сутки составило 201 случай. Всего с начала пандемии в Германии умерли от коронавирусной инфекции 98 739 человек.