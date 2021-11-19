Сеул, 19 ноября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 3034 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

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По его данным, 3011 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже в течение трех дней подряд в Южной Корее выявляют более трех тыс. инфицированных ежесуточно. При этом накануне в стране выявили рекордное с начала пандемии число заболевших.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 409 099. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 28 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 3215 человек.