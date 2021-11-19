Краснодар, 19 ноября, 2021, 03:55 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Краснодарского края по схеме «закупка у единственного поставщика» заключило контракт на поставку лекарства от коронавируса «Коронавир» («Фавипиравир»). Поставщиком выступит АО «Р-Фарм» Алексея Репика — одного из главных бенефициаров пандемии. Стоимость контракта — 110,838 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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На старте продаж препаратов, которые на международном рынке называются «Фавипиравир», возник скандал из-за их высокой цены. После вмешательства федеральных властей отпускная цена была снижена.

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Всего по контракту с фирмой Репика планируется получить 1 583 400 таблеток по цене 70 рублей за штуку. Для сравнения: ранее департамент здравоохранения Ивановской области объявил тендер на приобретение «Фавипиравира», но по цене 61,67 рубля за таблетку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госпредприятие «Межбольничная аптека управление делами президента РФ» по той же схеме приобрело крупную партию медицинских товаров и лекарств у фирмы другого бенефициара пандемии — «Фармстандарта» Виктора Харитонина, которого связывают с семьей вице-премьера Татьяны Голиковой.

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