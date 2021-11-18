Вашингтон, 19 ноября, 2021, 01:42 — ИА Регнум. В общей сложности 10 млн доз препарата американской фармкомпании Pfizer, предназначенного для лечения коронавирусной инфекции, были закуплены властями США. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома со ссылкой на заявление президента страны Джо Байдена.

Джо Байден

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По словам главы государства, поставки лекарства начнутся в конце в 2021 года. Байден также подчеркнул, что американские власти «ведут подготовку для обеспечения легкого и бесплатного доступа к этому лечению от COVID-19». Вместе с тем он напомнил, что заказанный у Pfizer противовирусный препарат пока окончательно не одобрен для массового применения в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября глава американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что непростая ситуация с распространением коронавируса в Соединенных Штатах может обостриться в зимние месяцы из-за сезонного ослабления иммунитета и повышенной активности штамма «Дельта».