Берлин, 19 ноября, 2021, 01:39 — ИА Регнум. Распространяемые слухи о якобы готовности Германии принять около двух тысяч ближневосточных нелегальных мигрантов из Белоруссии является «недостоверной информацией». Об этом 18 ноября заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер.

(сс) Michael Panse Хорст Зеехофер

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Выступая на совместной с главой МВД Польши Мариушем Каминьским пресс-конференции, руководитель немецкого министерства заявил, что консультировался с канцлером Ангелой Меркель по вопросу приёма Германией двух тысяч нелегалов из Белоруссии и получил «ясный ответ о том, что речь идёт о недостоверной информации».

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Руководитель МВД Германии похвалил Польшу за правильное поведение «в интересах всего Евросоюза» в ситуации миграционного кризиса, который, считает Зеехофер, является проявлением нерегулярного миграционного потока, «коварно организованного из Беларуси и, вероятно, поддерживаемого Россией».

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