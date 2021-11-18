Минск, 19 ноября, 2021, 01:32 — ИА Регнум. Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Международный Комитета Красного Креста «всерьёз обеспокоены гуманитарной трагедией, разворачивающейся на белорусско-польской и белорусско-литовской границах». Об этом говорится в их совместном заявлении, распространённом 18 ноября.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

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Поводом стало положение нелегальных мигрантов на белорусской территории, не сумевших проникнуть в Евросоюз. «Для того, чтобы защитить жизнь, здоровье и человеческое достоинство этих людей, облегчить их страдания и не допустить новых трагедий, всем составным частям Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и другим гуманитарным организациям срочно необходим неограниченный доступ ко всем мигрантам, в том числе на границах», — уверены в международных организациях.

В их совместном заявлении сказано, что «по подтверждённым данным, от переохлаждения скончались как минимум десять человек, в том числе мальчик 14 лет» и «с приближением суровой зимы ситуация будет только ухудшаться». Также сказано, что МФККиКП «выделила более 1 миллиона швейцарских франков национальным обществам Красного Креста Белоруссии, Польши и Литвы, чьи добровольцы и сотрудники снабжают тысячи нуждающихся продовольствием, водой, одеялами и оказывают им жизненно необходимую медицинскую помощь.

«Среди скопившихся на границе людей есть те, кто находится в крайне уязвимом положении, в том числе инвалиды, беременные женщины и сотни детей, многие из которых остались без сопровождения родителей или родственников. Уже много дней подряд все они вынуждены ночевать на морозе, прямо под открытым небом», — сообщили авторы совместного заявления.

Помощь таким людям оказывается добровольцами организаций-заявителей, однако её недостаточно и «многие по-прежнему страдают от голода и холода». В связи с этим директор Европейского регионального офиса МФККиКП Биргитта Эббесен сказала: «Эти люди — чьи-то матери, сестры, сыновья и дочери. Их жизни имеют значение. Они имеют право на защиту, сострадание и достойное обращение».

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