Варшава, 19 ноября, 2021, 00:15 — ИА Регнум. За минувшие сутки 17 ноября на белорусско-польской границе зафиксирована 501 попытка незаконного её пересечения со стороны Белоруссии. Об этом сообщает пограничная стража Польши.

Скриншот из видео опубликованного в twitter погранвойск Польши (@Straz Graniczna) Беженцы на белорусско-польской границе

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

В сообщении пограничного ведомства сказано про «несколько попыток насильственного пересечения границы большими группами иностранцев». В одной из таких групп «около 500 человек».

Напомним, ранее Варшава неоднократно обвинила официальный Минск в «гибридной агрессии» против Польши и Евросоюза с использованием нелегальных мигрантов как «инструмента». МИД Белоруссии отверг эти обвинения и возложил ответственность за миграционный кризис на ЕС, обвинив Варшаву в организации осуществления провокаций на границе.

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