Рим, 18 ноября, 2021, 22:13 — ИА Регнум. В последние дни в Италии, как и в ряде других стран Евросоюза и в ЕС в целом, растет показатель числа зараженных коронавирусом, заявил в четверг, 18 ноября, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Следует ускорить прививочную кампания: в настоящее время вакцинированы хотя бы первой дозой 86,86% граждан старше 12 лет, это неплохой показатель, но он должен быть еще выше, сказал Сперанца.

По данным на18ноября, в Италии умерли133 034человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на69(днем ранее — на72). Число подтвержденных носителей выросло на10 638(днем ранее — на10 172). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 893 887— более8% населения страны. В настоящее время заражены132 513человек (на5428больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали45 585 644человека — 75,69% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе—сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.