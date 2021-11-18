Стокгольм, 18 ноября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на два. Эта информация была опубликована 18 ноября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Стокгольм. Швеция

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 109 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 187 607 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 1220.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 287 485 человек старше 16 лет (85,3%), вторую — 6 987 096 (81,8%).

С начала пандемии в общей сложности 7958 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.