Афины , 18 ноября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Греция с 18 ноября начала требовать от ряда медицинских специалистов предоставлять государству свои услуги. В соответствии с распоряжением, опубликованным в Правительственном вестнике, руководству министерства здравоохранения предоставлены полномочия запрашивать персональные услуги частных врачей, которые имеют контракты с Национальной организацией по предоставлению медицинских услуг (EOPYY) и базируются в регионах Западной Македонии, Центральной Македонии, Восточной Македонии и Фракии и Фессалии в течение одного месяца.

Xinhuanet.com Греция

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Минздрав может запрашивать услуги патологоанатомов, специалистов по легким и врачей общей практики, чтобы укрепить национальную систему здравоохранения перед лицом пандемии. Мера вызвана тем, что на государственный призыв к врачам частной практики помочь национальной системе здравоохранения в добровольном порядке откликнулось недостаточно специалистов. Исходя из приведенных цифр, около 40 врачей вызвались добровольно принять участие в этой работе.

Необходимость в реквизиции обусловлена текущей эпидемиологической ситуацией в стране, тем фактом, что в ряде округов заполнены все койки для больных COVID-19, а также ежедневным преобразованием дополнительных клиник в ковидарии, что создает настоятельную необходимость в укреплении кадров в структура общественного здравоохранения для лечения ковид-пациентов.