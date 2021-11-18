В Греции умерли от COVID-19 ещё 63 человека
Афины , 18 ноября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Греция подтвердила 7317 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 18 ноября. Сутками ранее сообщалось про 6682 случая.
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С начала пандемии в Греции было подтверждено 861 117 случаев инфицирования.
Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 63 случая смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 17 075 человек. Из них 95,3% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 лет и старше.
В общей сложности 556 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 84,7% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.