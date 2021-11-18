София, 18 ноября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Представители ряда общественных организаций Болгарии обратились в судебные органы страны с требованием дать юридическую оценку целесообразности введения в стране обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 18 ноября сообщило Болгарское национальное радио.

Протест

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Как заявили организаторы протестной акции, представленной гражданскими движениями «Свобода для каждого» и «Болгарский родительский центральный комитет», введение Софией «зеленого сертификата» (документа о вакцинации от коронавируса) является «прямым нарушением прав человека».

«Таким образом, отменяются основные конституционные нормы. Люди, не прошедшие вакцинацию, лишаются работы и возможности обучения в школах и институтах», — говорится в документе общественников.

Предполагается, что указанное обращение будет рассмотрено на заседании административного суда Софии 22 ноября.

Напомним, общенациональный карантин в связи с COVID-19 в Болгарии был введен 21 октября. Ограничительные меры предполагают запрет на посещение кафе, кинотеатров и торговых центров лицам без документа о прививках («зеленого сертификата»). Ранее в Софии, Варне, Бургасе и других крупных городах Болгарии прошли массовые акции против вакцинации от коронавируса.

По состоянию на 18 ноября, число заболевших COVID-19 граждан Болгарии составило 666 тысяч. Из них скончались 26 840 пациентов.