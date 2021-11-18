Бишкек, 18 ноября, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Пандемия идет на убыль, а потому прогнозируемая на конец ноября новая волна коронавирусной инфекции не грозит Киргизии. Об этом заявил вице-премьер-министр Эдиль Байсалов на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Med.kg Киргизские медики

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Также он обратил внимание министерства здравоохранения на низкий уровень вакцинации лиц с хроническими заболеваниями и раскритиковал чиновников, не допускающих к получению прививок таких граждан.

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В свою очередь представители минздрава рассказали об изменении тактики иммунизации населения республики — теперь беременным и кормящим женщинам, а также подросткам в возрасте 16 — 18 лет разрешено вакцинироваться от коронавируса.

Также они отметили, что никто из 1,9 млн вакцинированных киргизстанцев не умер от прививки против COVID-19, и менее 1% привитых жаловались на головную боль, повышение температуры тела и другие незначительные побочные эффекты после вакцинации.

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