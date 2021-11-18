Курск, 18 ноября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. В Курской области действующие из-за пандемии коронавируса ограничения продлили до 25 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фудкорт работает навынос

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При этом части организаций, которые были закрыты, разрешили возобновить работу. По предварительной записи с 18 ноября службы занятости начали предоставлять госуслуги, требующие личного приема граждан.

С 20 ноября откроются фуд-корты в торговых центрах. Они смогут работать только навынос для посетителей с QR-кодом. По предварительной записи и также для посетителей с QR-кодами будут работать боулинги.

С 22 ноября в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, снова начнутся тренировки.