Берлин, 18 ноября, 2021, 21:31 — ИА Регнум. 18 ноября председатель парламента Германии Бербель Бас заявила, что политические партии были слишком заняты противовирусной кампанией этим летом, чтобы строить планы на вторую пандемическую зиму. Об этом сообщило немецкое агентство DW.

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Бербель Бас отметила в интервью DW, что правительство канцлера Ангелы Меркель недостаточно спланировало программу на вторую пандемическую зиму, посколько правящая Христианская партия демократов (ХДС) провела лето, сосредоточившись исключительно на агитации за сентябрьские федеральные выборы в Германии.

«Возможно, именно поэтому нынешнее временное правительство не подготовилось к предстоящей зиме», — заявила Бас.

Хотя ХДС потерпел поражение на сентябрьском голосовании. Меркель и ее окружение остаются у власти в качестве временного правительства до тех пор, пока новый альянс между СДПГ, «зелеными» и Свободной демократической партией (СВДП) не представит окончательное коалиционное соглашение.

Председатель парламента отметила: «Сейчас мы видим, что уровень вакцинации среди населения недостаточен, в результате чего в стране наблюдается рекордное число заболеваний».

Германия столкнулась с четвертой и самой тяжелой волной пандемии с рекордным количеством случаев заболевания: накануне было зарегистрировано свыше 52 000 новых случаев заражения и почти 300 смертей.