Москва, 18 ноября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Увеличить прожиточный минимум в России до 12 654 рублей поручил правительству президент страны Владимир Путин 18 ноября на совещании по социальным вопросам.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин на заседании коллегии МИД РФ и совещании по «социалке» – все новости»

Отметив, что в проекте бюджета на следующий год индексация прожиточного минимума заложена в размере двух с половиной процентов, глава государства назвал её недостаточной, поскольку это не покрывает инфляции, усилившейся «за последние месяцы».

Президент предложил поднять «планку прожиточного минимума», увеличив его «опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно — на 8,6%».